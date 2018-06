Si getta in acqua per salvare il figlio: in 5 in balia delle onde, salvati

Cinque persone sono state salvate oggi dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria intervenuta per una richiesta di soccorso al numero blu 1530. Una donna, notato dalla battigia che suo figlio, veniva trasportato verso il largo dalla forte corrente in mare, impaurita, si è gettata in acqua per soccorrerlo ma, a sua volta, è stata sorpresa dalla corrente e allontanata dalla costa. Stessa sorte per altri tre bagnanti che, hanno provato a soccorrere i malcapitati.

Il fatto è successo alle 13:00 circa, in spiaggia: i 5, allo stremo delle forze, sono stati soccorsi dalla motovedetta Guardia Costiera CP 735 che li ha individuati e recuperati a bordo prestando loro assistenza fino all’arrivo in porto dove ad attenderli c’era personale del 118 che dopo aver prestate le prime cure ne constatava le buone condizioni di salute.