Statale 106: al via i lavori di manutenzione in provincia di Cosenza

Consegnati all’Impresa R.T.I. Tirreno Bitumi s.r.l. – COS.IN.CAL s.r.l. – I.C.M.B. S.a.s. di Sammarco Francesco & C. con sede ad Amantea (CS) i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla strada statale 106 “Jonica” tra il Km 400,150 e il km 403,150 e tra il km 406,300 e il km 414,080 in provincia di Cosenza.

L’avvio di tali lavori rientra nell’ambito della Programmazione di Anas (inserita nel Contratto di Programma aziendale), in regime di Accordo Quadro, ed interesseranno, in tratti saltuari, i tratti stradali maggiormente ammalorati tra i territori comunali di Roseto Capo Spulico, Montegiordano e Rocca Imperiale in provincia di Cosenza, per un importo complessivo di circa 1 milione e 400 mila euro.

Le attività avranno inizio a metà della prossima settimana e si concluderanno il 7 settembre 2018.