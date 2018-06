Ladri tentano furto di gasolio in azienda, beccati dai Carabinieri

Alcuni soggetti ancora da identificare stavano agendo indisturbati mentre nella notte tra sabato e domenica, dopo aver bucato il muro di recinzione dell’Alpetrol - azienda che si trova in contrada Cammarata di Castrovillari - erano intenti ad asportare dall’interno due vasche del gasolio agricolo e nazionale, per riempire due cisterne in alluminio, posizionate su di un Tir modello Iveco Eurostar.

L’intervento dei Carabinieri di Castrovillari che perlustravano la zona, è stato tempestivo, riuscendo così a sventare il furto, mentre i ladri si dileguavano nelle campagne limitrofe.

In seguito al recupero del gasolio, e ad altri accertamenti, è risultato inoltre che anche il tir fosse oggetto di un precedente furto. A conclusione dell’operazione, la refurtiva è stata integralmente restituita al legittimo proprietario, mentre il tir sequestrato affidato ad una ditta autorizzata.