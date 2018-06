Campionato Italiano Para-Karate Di Kata, il crotonese Tucci si piazza 5°

Antonio Tucci

Domenica 2 giugno, presso il PalaPellicone di Ostia Lido si è svolto il 1° Campionato Italiano Para-Karate di Kata “forme” dedicato alle categorie carrozzina, non vedenti e ipovedenti, intellettivo relazionali.

La scuola di Karate Crotonese Martial Kroton Ryu è stata ben rappresentata da Antonio Tucci, di 16 anni, “Juniores”, nella categoria intellettivo relazionale.

In questo primo Campionato Italiano, per rispettare il numero minimo di partecipanti previsto dal regolamento nazionale federale Fijlkam, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, e mondiale WKF, World Karate Federation, sono state accorpate le classi Cadetti, Juniores, Seniores e Master, età comprese tra i 13 e over 35.

Antonio è stato accompagnato e seguito in gara dal maestro Francesco Bellino. La cronaca di gara ha visto il giovane Karateka superare la prima fase di gara con un punteggio di 19.4 su 15 partecipanti nella categoria Diversamente Abili Cognitivi, presentando un Kata dello stile di Okinawa “Bassai-dai”.

Conquistato l’accesso al secondo turno di 8 finalisti, Antonio si esibisce con un secondo Kata di Okinawa “Seienchin” totalizzando un punteggio di 20.3 e classificandosi al 5° posto della classifica individuale.

“È mancato un soffio – racconta il maestro Bellino - per salire sul podio, ma sono veramente soddisfatto per la bravura e la passione dimostrata dal nostro atleta, che si è esibito con grande plasticità e qualità tecnica, superando l’avversario più temuto per questa tipologia di disabilità, rappresentato dal peso psicologico dell’intera gara vissuta nel palazzetto e dal viaggio sostenuto”.

“Quindi – ha concluso Bellino - al di là del podio, che sicuramente la prossima volta arriverà, mi complimento e ringrazio il nostro Karateka Antonio ed il suo papà Francesco Tucci che ci ha sostenuti in gara, nonché tutti i partecipanti presenti per le forti emozioni regalate a noi tecnici e tutto il pubblico presente”.