Gratta e vinci, colpo da 2 milioni di euro a Catanzaro

È il 16 il numero fortunato che ha permesso a un ignoto di accaparrarsi la somma 2 milioni di euro grazie a "Il Miliardario Mega" di Gratta e Vinci. La vincita è stata registrata nel punto vendita di Paola Lupo, in Viale Emilia 1 del capoluogo.

Nel solo 2018 Calabria il "Gratta e Vinci" ha distribuito complessivamente vincite per oltre 72 milioni di euro +5% vs stesso periodo 2017. In tutta Italia nello stesso anno distribuito complessivamente vincite per oltre 3 miliardi di euro, il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2017.