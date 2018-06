Briatico, sequestrato il by pass del depuratore comuale: è illegale

Il sistema di by pass nel depuratore comunale di località San Giorgio di Briatico è stato sequestrato dai militari del Nucleo ambiente della Procura di Vibo, dalla Capitaneria di Porto e dai carabinieri forestali, su disposizione del procuratore capo Bruno Giordano.

Il by-pass, messo nella vasca di arrivo dei reflui fognari, è costituito da una tubazione dal diametro di 30 centimetri.

Questo sistema, con l'innalzamento del livello delle acque reflue in arrivo al depuratore, consente l'immissione diretta e senza alcun trattamento dei reflui nella condotta sottomarina dell'impianto, che sfocia nello specchio di acqua del mare antistante il litorale di Briatico.

Da qui il sequestro e l'isolamento della sola tubazione irregolare per evitare che i reflui non depurati e non trattati finissero nella condotta e quindi a mare.