Controlli del territorio, due arresti nel cosentino

È di due arresti il bilancio delle attività di controllo disposte dal Questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio. Nel corso dei servizi, personale in servizio alla Volante upgsp ha arrestato, in flagranza di reato due persone, una per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, l’altra per inosservanza all’obbligo di soggiorno.

Nella notte era arrivata alla Sala Operativa una segnalazione sulla presenza, in un parcheggio del centro cittadino, di una persona che, dopo aver infranto il vetro di un’autovettura parcheggiata, era intenta a frugare nel suo interno. Intervenuti sul posto gli agenti della Volante hanno “beccato” un ragazzo all’interno di un veicolo con il vetro posteriore destro completamente infranto; danneggiamento che si presentava anche in un'altra auto in sosta poco distante.

Il giovane, M.T. di 21enne con precedenti per tentato furto di autovettura ed in materia di stupefacenti, è stato perquisito e trovato in possesso di svariati oggetti occultati nelle tasche dei pantaloni. Al tentativo degli operatori di Polizia di portarlo sull’auto di servizio, il 21enne è fuggito, ma è stato bloccato e accompagnato in Questura dove gli oggetti trovati in suo possesso sono stati riconosciuti e restituiti ai proprietari delle due auto danneggiate. M.T. è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza messo ai domiciliari.

Personale in servizio presso l’Upgsp ha inoltre arrestato B .A. di 42 anni per inosservanza all’obbligo di soggiorno nel Comune di Rende. Nonostante l’arrestata fosse sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Rende, è stata notata nel centro di Cosenza da un agente di Polizia libero dal servizio che ne ha segnalato la presenza. Gli agenti della Volante la hanno infatti rintracciata a bordo di un furgone sul quale nel frattempo era a bordo. La donna è stata arrestata e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, accompagnata presso il suo domicilio ai domiciliari.