Controlli delle aziende, sospese tre attività nel crotonese

Irregolarità in 5 aziende su sei In particolare, sono stati trovati intenti al lavoro complessivamente 21 lavoratori, di cui 12 "in nero”. Tre attività sospese e sei prescrizioni penali. E non solo. Sono stati denunciati in stato di libertà i responsabili legali di 4 ditte e sono state contestate sanzioni amministrative, fatte multe per sanzioni penali, recuperati contributi previdenziali ed assicurativi per un importo complessivo di circa 95.000 euro.

È il bilancio dell'operazione "Albachiara" avviata dall'Ispettorato del Lavoro di Crotone per contrastare il lavoro nero, sommerso e irregolare e per la garanzia della sicurezza sul lavoro in particolare nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e nei cantieri edili - ed emergono ancora gravi irregolarità e lavoro nero.

L’ispettorato, con i Carabinieri del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Crotone e in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Cirò Marina e la Tenenza Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, hanno controllato attività imprenditoriali connesse a lidi balneari ed annessi esercizi di ristorazione, in tre comuni della nostra provincia riscontrando irregolarità in 5 aziende sulle 6 ispezionate.