Comune di Crotone. Azzerata la Giunta: tutti a casa, parte il toto assessori

Rimpasto sì, rimasto no, mezzo rimpasto. Dopo alcuni giorni in cui ha tenuto banco la discussione, la telenovelas sull’annunciata - e sempre rimandata - “ristrutturazione” della Giunta Comunale di Crotone (LEGGI) arriva oggi al suo epilogo.

Il sindaco Ugo Pugliese, alla fine, decide di azzerare completamente il governo cittadino: una scelta che liquida come delle “valutazioni di opportunità politico amministrative a seguito di verifica politica”, precisando nel decreto a sua firma come non si tratti di un “atto sanzionatorio” né che riguardi “motivi personali o professionali legati ai singoli assessori”.

Insomma, stando a Pugliese gli assessori in toto vengono mandati a casa per “valutazioni politiche” e, ribadisce, “a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di governo”.

Per il primo cittadino si tratta di un atto che farebbe parte di un “preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza”.

Parte ora il toto assessori che - azzeramento o meno - dovrebbe vedere pochi cambiamenti rispetto alla precedente Giunta, con l’innesto di nuove figure, a partire da quella del vice sindaco, che dovrebbe essere l’attuale assessore al bilancio Benedetto Proto.

Tra le new entry quella di Leo Pedace ai Lavori Pubblici, l’ex “dissidente” Francesco Pesce alla Cultura e infine Valentina Galdieri. Riconferme per Rori De Luca all’Urbanistica, Sabrina Gentile alle Attività produttive, e Giuseppe Frisenda allo Sport.