Mesoraca, trovate munizioni dentro al cimitero

Una busta di plastica con all’interno una quarantina di munizioni di vario tipo e calibro è stata trovata nascosta in una fioriera nel cimitero di Mesoraca. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Mesoraca che, nel corso di servizio finalizzato alla ricerca di armi e munizioni, con personale del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito un controllo all’interno del cimitero di Mesoraca.

Durante l’ispezione, il cane si è fermato davanti ad una scala indicando ai militari di verificare in alto, verso un loculo vuoto posto. Il fiuto dell’animale non è stato smentito, infatti è stata trovata la busta piena di munizioni che poi è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori indagini a cura della Stazione Carabinieri di Mesoraca .