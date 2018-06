Sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici a S. Ippolito

La Commissione Lavori Pubblici del Comune di Cosenza ha effettuato un sopralluogo a San Ippolito. Su sollecitazione del capogruppo del PD, Damiano Covelli che, da tempo, segnalava una serie di criticità nella frazione a sud di Cosenza, i componenti della commissione consiliare, presieduta da Anna Rugiero, si sono recati in prima battuta presso il cimitero. Qui hanno constatato lo stato di abbandono di molti loculi ma anche più in generale il degrado di viali e giardino.

I consiglieri hanno poi proseguito il loro giro sulla strada principale di San Ippolito per constatarne il dissesto del manto stradale e la presenza di una fogna a cielo aperto a ridosso delle abitazioni. Nel ringraziare la presidente Rugiero e tutti i colleghi consiglieri, componenti di commissione, per aver accolto la sua richiesta, Covelli ha inoltre espresso l'esigenza, accolta all'unanimità, di convocare in tempi ristretti tanto l'assessore competente quanto il dirigente del settore al fine di concordare interventi immediati che restituiscano vivibilità alla bella frazione. La presidente Rugiero si è detta certa l'Amministrazione saprà cogliere il carattere d'urgenza e predisporre gli interventi necessari secondo una scala di priorità.