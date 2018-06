Calabria Sona e Unpli promuovono il territorio con un Videoclip inno alla Calabria

Un videoclip musicale che è subito diventato un vero inno alla Calabria e alle sue bellezze. L’idea nasce in modo spontaneo da Calabria Sona ed è stata subito sposata dall’Unione Nazionale delle Proloco calabresi guidata da Filippo Capellupo. Due realtà che mirano a promuovere e valorizzare un patrimonio fatto di cultura e turismo, da una parte attraverso la musica e i festival “made in Calabria” che fanno della nostra regione un grande “contenitore” ricco di fermento creativo, dall’altra l’impegno delle Proloco sui territori per salvaguardare e promuovere identità e culture.

Grazie a questa collaborazione parte un’operazione di visibilità per la Calabria, fatta di luoghi e scoperta del Territorio, un Videoclip per promuovere la nostra terra con la colonna sonora del brano “Essenza” dei Behike Moro.

Il videoclip di “Essenza (è solo Calabria)” ci promuove attraverso un mezzo giovane, come quello della musica, codificato e intercettato con le nostre origini, il dialetto e gli strumenti della tradizione, su piattaforme snelle e di facile condivisione pensate per un pubblico e un turismo in costante aggiornamento ed evoluzione e che creano un connubio perfetto per realizzare un'utopia, la stessa dalla quale siamo nati: fare della musica calabrese motivo di crescita non solo culturale ma anche economico della nostra Regione, un attrattore turistico e di sviluppo occupazionale.

“Essenza” il brano dei Behike Moro, è tutto ciò che dovrebbe rappresentare la Calabria: essenza di storie, anime, cultura, profumi, in una mescolanza di tradizioni, genuinità, ma allo stesso tempo freschezza e modernità che contraddistingue tutti i gruppi del circuito Calabria Sona. Un brano che esprime la musica “attuale” che nasce in Calabria e che parla anche del territorio, dei suoi ritmi e dei suoi strumenti che arrivano dalla tradizione e con l’utilizzo del dialetto che esprime con forza concetti e sentimenti altrimenti inspiegabili, tutto questo guardando al futuro e alla modernità dei nostri giovani.

I Behike Moro visitano luoghi e studiano usi e costumi delle tradizioni calabresi ed andaluse e da qui partono le basi per innescare un lavoro che è identità calabrese, una carta di imbarco per la Calabria, restando seduti e guardando il videoclip, si passa da Crotone, Capo Colonna, Stilo, Tropea, Ricadi, Scilla, Sila, Soverato, Pentedattilo, Cosenza, Bagnara, Reggio Calabria, Sibari, Le Castella, Santa Severina e tanti altri luoghi meravigliosi della nostra terra.

Un lavoro costruito sui luoghi e sulle immagini che sono documento/monumento della ricca regione del Sud. Sacrificando in molte scene la band, l’idea è quella di veicolare il territorio, un concept che possa essere esempio per una promozione turistica fattiva, a km0 per una Calabria che ci aspettiamo e che venga promossa in modo positivo.

Il Video realizzato completamente in autoproduzione grazie alla collaborazione con Video Calabria cosi come il brano, verrà lanciato in modo gratuito su tutti i social, veicolato su tutto il network di Calabria Sona (tv, radio, festival) e promosso grazie all’Unpli sui canali delle proloco italiane. Verrà avviata anche una campagna di promozione su siti e social stranieri e sarà disponibile per tutti coloro che volessero utilizzarlo a fini promozionali.

I Behike Moro, giovani talentuosi ragazzi calabresi provenienti quasi tutti dall’area reggina tra Melito e Bova, sono ritmo e melodia dalla tradizione calabrese miscelata a sonorità che arrivano dal flamenco e dal sound pop-rock: Andrea Principato, Filippo Stilo, Alvin Tripodi, Cecilia Caserta, Paolo Cartisano, iniziano il loro lavoro di ricerca di quel sound perfetto che attraverso il nostro dialetto e gli strumenti di tradizione ci ricordano chi eravamo, ma decisamente ci dicono anche chi siamo. I Behike sono la dimostrazione di quei giovani che con convinzione e forza decidono di restare in Calabria e valorizzare la cultura e i luoghi che gli appartengono.