In casa fucili mai denunciati, arrestato 50enne

Una perquisizione in casa di un 50enne catanzarese incensurato, D.S.R., e nei pressi di un magazzino, ha consentito ai carabinieri di Tiriolo e Gimigliano, insieme ai colleghi dei Cinofili di Vibo Valentia, di ritrovare due fucili, di cui uno con la matricola alterata e circa 170 cartucce di vario calibro.

I militari hanno verificato se l’uomo fosse titolare di qualche licenza per le armi scoprendo che non le aveva mai denunciate. Per questo è stato arrestato detenzione abusiva di arma clandestina e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.