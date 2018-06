Un’auto faceva da deposito di droga a Cosenza, sequestrata cocaina

È stata scoperta, a Cosenza, un’autovettura probabilmente utilizzata come deposito dello stupefacente da spacciare. I carabinieri hanno sequestrato circa 64 grammi di cocaina, che si trovavano all’interno della vettura in sosta in via Panebianco, nel centro cittadino, da diversi giorni.

I militari, durante un servizio di controllo, hanno accertato che la vettura era priva di copertura assicurativa e poi scoperto la droga. Sono in corso indagini più approfondire per smascherare il traffico di droga che si potrebbe celare dietro alla scoperta di oggi.