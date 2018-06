Giulia Polimeni è la vincitrice del Festival canoro “La Scuola che incanta”

E’ Giulia Polimeni, alunna della 2.a D della media Pirandello, la vincitrice della prima edizione del Festival Canoro “La scuola che inCanta” esibitasi con la ballata pop “Unbreak my heart” di Toni Braxton, l’iniziativa è stata promossa dall’Ic Falcomatà Archi per diffondere la cultura della musica e la pratica degli strumenti musicali nella scuola.

Al secondo e terzo posto sono arrivati Luca Barillà, della 4.a B scuola elementare di Santa Caterina, e Gebs Aquila della 5.a A scuola elementare di San Brunello. A decretarlo ieri sera è stata una giuria tecnica composta da docenti ed esperti di musica, a conclusione di uno spettacolo al quale ha assistito un folto pubblico di genitori alunni e docenti della scuola reggina, del popoloso rione di Santa Caterina, condotto e diretto dal professore Martino Parisi, docente di musica della Falcomatà Archi.

Uno spettacolo che ha concluso un anno scolastico denso di attività per la scuola reggina, articolato in due serate: la prima, il 7 giugno, di qualificazione degli oltre 65 alunni iscritti, ripartiti in 35 formazioni artistiche; e la finale di venerdì sera, che ha visto l’esibizione di 14 formazioni. Tutti i ragazzi partecipanti a fine spettacolo hanno ricevuto dalle mani della dirigente della scuola Serafina Corrado, una artistica medaglia e un attestato di certificazione di eccellenti competenze nella musica e nelle espressioni teatrali, tra cui quelle in interpretazione e maturazione espressivo-emotiva.

Alla serata finale ospite d’onore è stata l’assessore all’istruzione del Comune di Reggio Calabria Anna Nucera ha espresso pieno apprezzamento. Una “scuola di grande valenza – ha affermato l’assessore Anna Nucera rivolgendosi alla dirigente Serafina Corrado - che riesce a creare nei ragazzi ampi spazi per sperimentare le loro potenzialità nella musica e nel teatro. E sempre presente nel territorio, collaborativa nella comunità cittadina per svilupparne la crescita civile, culturale e sociale”.

Nell’introdurre lo spettacolo il professore Martino Parisi ha posto l’accento su come il Festival sia l’occasione propizia “per costruire una cittadinanza attiva, ed una competizione musicale finalizzata a promuovere ed incrementare i momenti di condivisione e di “amicizia” tesi a riconoscere l’altro come valore e non come avversario”.

Significativo il fatto che la giuria sia stata composta dalla dirigente scolastica Marisa Monterosso, alla guida dell’ic “Corrado Alvaro” di Reggio, dalla presidente e dal direttore del Conservatorio musicale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, professoresse Cettina Nicolosi e Mariella Grande, delle docenti dello stesso Conservatorio, le soprano Liliana Marzano e Rita De Matteis, e la caporedattrice della testata web “ApprodoNews.It”, Teresa Cosmano. Ottimo quarto posto per Benedetta Gangemi della 3 A della media Klearkos di Archi, che con tanta passione ha interpretato “Someone like you” della cantautrice britannica Adele.