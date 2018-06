Ricercato per omicidio e droga: dopo 20 anni beccato e arrestato in Calabria

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Dove scontare quasi due anni di carcere per omicidio e per traffico internazionale di stupefacenti, una condanna per fatti che risalgono a circa 20 anni fa, al 1999. Su di pendeva dunque un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità polacche.

L’uomo, un 38enne pregiudicato, Piotr Lukasz Gajewski, è stato rintracciato ed arresto stanotte dai carabinieri della Compagnia di Vibo Velantia.

Una pattuglia in servizio, verso le 4 di stamani ha notato tre persone che camminavano a piedi lungo Viale Affaccio del capoluogo. Stavano rientrando a casa dopo da una serata di festa.

I militari li hanno fermati e controllati e così hanno scoperto che il 38enne era ricercato e che le altre due persone erano la sorella e il cognato, entrambi residenti in città.

L’uomo è stato pertanto arrestato e per ora è stato portato nel carcere di Vibo Valentia.