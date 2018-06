Controlli nel rendese: cinque arresti e una dozzina di denunce

Un’altra settimana di intenso lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Rende che hanno proseguito la loro azione di controllo del territorio al termine della quale hanno arrestato cinque persone e denunciato altre dodici per vari reati come la guida in stato di ebbrezza, furto, evasione, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente. Segnalate altre cinque come assuntori di sostanza stupefacenti e ritirare otto patenti.

NEL DETTAGLIO

I militari della Radiomobile di Rende hanno tratto in arresto un 52enne per evasione. Sottoposto ai domiciliari è stato beccato mentre passeggiava tranquillamente a piedi in via Rossini. Dopo le formalità è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia.

In manette anche un 53enne di Rende; sottoposto ai domiciliari gli è stato notificato un ordine di carcerazione del Tribunale di Cosenza come aggravamento della pena detentiva. Il provvedimento scaturisce da una serie di violazioni, accertate dai militari, commesse dall’uomo durante il periodo dei domiciliari. Per lui si sono ora spalancate le porte della Casa Circondariale del capoluogo.

Ancora a Rende, tratti in arresto un 46enne di San Fili e un 45enne del posto: su ordine del Tribunale di Catanzaro devono scontare una residuo pena di 7 mesi e 15 giorni il primo e 7 mesi e 8 giorni il secondo, per i reati di tentata estorsione in concorso e rapina (fatti che risalgono al gennaio 2015).

A San Pietro in Guarano le manette sono scattate tratto per un 32enne di Castiglione Cosentino, già sottoposto ai domiciliari e ora accusato di evasione: invece di stare in casa sua era in quella di un vicino dove stava riparando degli elettrodomestici.

Quanto al contrasto degli stupefacenti i militari della Radiomobile, infine, hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, come assuntori di stupefacenti, un 22enne, un 23enne e un 21enne del posto, un 22enne di Cerisano e un 39enne di Castrolibero. Controllati e perquisiti sono stati trovati in tutto con 8 grammi di marijuana e uno di hashish.

Attenzione è stata posta anche sull’uso di alcool alla guida: in questo contesto tra Rende e Acri sono stati denunciati per il reato di “Guida in stato di ebbrezza” otto automobilisti che sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi ed a cui sono state di conseguente ritirate le patenti.

Arrestato per evasione un 52enne di Montalto Uffugo che sottoposto ai domiciliari al momento del controllo non era in casa.

A Luzzi hanno deferito in stato di libertà un 46enne del posto per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere; aveva con se un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm (di cui 7 cm di lama).

Infine, a Montalto Uffugo, denunciato in stato di libertà per guida senza patente poiché revocata un 53enne di Lattarico.