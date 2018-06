Controlli nel Crotonese: 4 operai a nero in cantiere ed una sala giochi non autorizzata

Durante i consueti controlli settimanali inseriti nel Piano Focus ‘Ndrangheta, la Polizia di Crotone ha arrestato una persona e denunciate altre due, controllando e sottoponendo a misure di sicurezza due soggetti ed eseguendo, ancora, 401 identificazioni di cui 52 extracomunitari.

Controllati in tutto 455 veicoli, elevate 28 multe, eseguito un fermo, perquisite 15 auto. Infine quattro persone sono state accompagnante in Questura per essere identificate e 23 sono state espulse con ordine del Questore; eseguiti quattro controlli amministrativi.

NEL DETTAGLIO

Nella mattinata del 4 giugno il personale della Squadra Mobile, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di G.L., 41 anni pluripregiudicato, per rapina aggravata nei confronti di un 84enne del luogo, ipovedente, che dopo avere prelevato la somma di 350 euro dall’ufficio postale, è stato pedinato dal malintenzionato nei vicoli del centro storico, avvicinato con la scusa di una sigaretta ed aggredito. Fuggito via è stato poi identificato grazie all’identikit e raggiunto presso la sua abitazione, in cui sono stati ritrovati gli indumenti indossati durante il furto (LEGGI).

Il 6 giugno, invece, i controlli si sono diretti a Strongoli, condotti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone insieme alla Divisione Pasi ed al Reparto Prevenzione Crimine Cosenza, presso un cantiere edile nel quale al momento dell’accesso ispettivo, quattro operai risultavano non regolarmente assunti (LEGGI). Ne sono seguiti due provvedimenti di immediata sospensione di attività imprenditoriale a carico delle ditte incaricate dei lavori, per violazioni degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella giornata di giovedì scorso le Volanti hanno denunciato A.C., 26 enne crotonese, per i reati di minacce e rifiuto di fornire le proprie generalità e, sempre nella stessa giornata, un kosovaro T.N., di 59 anni è stato denunciato invece per rapina impropria.

Ieri mattina personale della Divisione Pasi-Squadra di Polizia Amministrativa, ha effettuato un controllo presso una sala giochi in cui ha riscontrato la presenza di un dipendente, non autorizzato, come rappresentante della licenza 88 Tulps: pertanto la titolare è stata è stata convocata in Questura per la contestazione amministrativa mentre l’attività è stata sospesa.