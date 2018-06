Furti e violazione del codice stradale: controlli e denunce nel Vibonese

Durante una serie di controlli condotti dai Carabinieri di Serra San Bruno e di Soriano Calabro e volti a sventare eventuali furti, ieri mattina sono state denunciate tre persone, tutte originarie di Soriano e di età compresa tra i 32 e i 45 anni, ritrovate - durante una perquisizione - in possesso di possibili oggetti rubati come motoseghe, compressori e addirittura una autovettura già smontata ed una trentina di “basi per confezionamento artifizi pirotecnici”, ritenuti provento di un furto denunciato alcune settimana prima.

Sempre nello stesso locale, sono state ritrovate anche due cartucciere piene per un totale di 70 munizioni, alcune cal. 12 e altre cal. 16.

In un altro caso, invece, sono state rinvenute una cisterna alcuni treni di pneumatici nuovi e una macchina del caffè professionale “da bar”: refurtiva del valore complessivo di circa 50mila euro che è stata sequestrata per i successivi accertamenti.

Nel pomeriggio, poi, sono stati deferiti due soggetti, originari di Sorianello e di Vibo Valentia, rispettivamente di 40 e di 24 anni, poiché dopo delle perquisizioni veicolari sono stati trovati con armi da punta e taglio.

I controlli della Radiomobile, nel pomeriggio, hanno invece riguardato 85 veicoli, 25 dei quali stati perquisiti senza alcun esito tranne in un caso in cui invece è stata ritrovata una dose di hashish.

Inoltre, sono state elevate multe al codice della strada per un importo complessivo di 3700 euro.