Tropea. Controlli a tappeto nelle aree turistiche: scoperta una piantagione di droga

L’aumento delle presenze di vacanzieri e la necessità di garantire più sicurezza nei centri turistici della zona ha portato i carabinieri della Compagnia di Tropea ad intensificare ancor più i controlli, impegnando diverse pattuglie in servizi di prevenzione, in particolare dei reati predatori, controllo delle arterie stradali così come degli esercizi commerciali.

Tra i diversi interventi, durante uno dei posti di blocco, un automobilista ha così segnalato la presenza di una piantagione a Comerconi di Nicotera. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni locali che hanno scoperto e sequestrato la coltivazione, composta da ben 435 piantine e da un impianto di irrigazione. Gli investigatori stanno indagando per risalire al responsabile.

Durante l’intera attività di servizio, inoltre, sono stati sottoposti a controllo oltre una trentina di autoveicoli, identificate 68 persone ed elevate tre contravvenzioni al Codice della Strada; controllati anche otto esercizi pubblici, tra cui bar, ristoranti e sale scommesse.

Le operazioni sono state eseguite nella serata di ieri non solo dai Carabinieri di Tropea ma anche dal personale del Cio del XIV Battaglione di Vibo Valentia, secondo le direttive del Comandante Provinciale del capoluogo. Cinque le pattuglie e 12 in tutti i militari operativi, compresi quelli delle Stazioni di Tropea e Joppolo e il supporto delle “gazzelle” del 112.