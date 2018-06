Incontro in Prefettura, esposto il software che rileva gli incidenti stradali

Stamane ha avuto luogo presso la Prefettura di Crotone, un incontro sulle funzionalità della piattaforma per la rilevazione degli incidenti stradali, e l'utilizzo del software messo a disposizione dal Centro Regionale degli Incidenti Stradali della Calabria, alla presenza dei rappresentanti delle polizie municipali della provincia.

Il sistema, attraverso il rilascio di credenziali, consente a tutte le Polizie Locali e ai servizi di polizia stradale di uniformare le procedure di rilevamento del sinistro in uno all’informatizzazione dei flussi comunicativi prevedendo, a regime, la condivisione di informazioni aggiuntive.

In particolare gli organi accertatori come i soggetti pubblici coinvolti negli eventuali procedimenti sanzionatori disporranno, oltre che di un quadro sempre aggiornato sull’incidentalità con dati geo-riferiti in tempo reale, di elementi ulteriori quali quelli relativi alle condizioni dell’assetto stradale interessato dal sinistro, agli attuali volumi di traffico e ai lavori pubblici eventualmente in corso.

Il Prefetto di Crotone, Cosima Di Stani nel ringraziare gli intervenuti, ha espresso compiacimento per il consolidamento di una prassi operativa finalizzata ad elevare i livelli di sicurezza attraverso l’accesso ad un patrimonio informativo in costante aggiornamento secondo le potenzialità delle nuove tecnologie e a beneficio anche dei soggetti proprietari e gestori delle strade e che possa supportare, in tal modo, le stesse politiche d’investimento sulla viabilità.