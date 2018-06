“Gratta e vinci”: super vincita in Calabria, aggiudicati 2 milioni di euro

La dea bendata a ha baciato Catanzaro, e un anonimo vincitore, che, con un “Gratta e vinci” da 10 euro ha portato a casa una super vincita di 2 milioni. La giocata è stata effettuata nella mattinata di ieri al box Joker Games situato all'interno del centro commerciale "Le Fontane". Stando quindi alle prime ricostruzioni la vincita è stata garantita da un biglietto comprato nella prima mattinata di ieri e ha quindi "regalato" al fortunato giocatore una somma di denaro importante.

"Qui giocano in molti - ha dichiarato il titolare comprensibilmente emozionato e soddisfatto - non posso immaginare chi può essere il vincitore. Può anche darsi che si tratta di una persona non della zona. L'importante che la fortuna abbia baciato una persona che ha veramente bisogno. Un bel gruzzolo, in grado certamente di cambiargli la vita".