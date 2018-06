Migranti: domani a Reggio primo sbarco dopo nuovo Governo

È attesa per domani mattina, intorno alle ore 7:30, al porto di Reggio Calabria, la nave della Ong tedesca Sea-Watch con 230 migranti a bordo.

Si tratta del primo sbarco di una nave Ond da quando Matteo Salvini si è insediato come ministro dell'Interno. L'imbarcazione ha prestato soccorso a un'altra nave della Ong Seefuchs, un piccolo peschereccio con a bordo 120 persone. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Roma.

Per coordinare lo sbarco di domani, una riunione è stata convocata per oggi pomeriggio in prefettura nella città dello Stretto.