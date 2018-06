Incendio in un parco macchine a Margherita, automezzi distrutti

Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, due squadre dei vigili del fuoco di Crotone con tre automezzi, sono intervenuti in Località Margherita per un grosso incendio all'interno di un piazzale dove erano parcheggiati numerosi automezzi da trasporto e da cantiere.

Le squadre intervenute immediatamente, hanno cercato di spegnere le fiamme su due fronti, usando molta schiuma per limitare i danni ed evitare che il fuoco coinvolgesse l'intero parco macchine, e lavorando molte ore per rimettere in sicurezza l'intera zona. Sul posto era presente la Polizia di Stato per i rilievi del caso.