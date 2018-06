Annega in piscina a 17 anni, tragedia a Torano Castello

Un ragazzo di soli 17 anni è morto, forse per un malore, nella piscina del Nuovo Hotel San Felice allo Scalo di Torano Castello. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi; la vittima, C.G.L. di origini rumene, si era recata nella struttura con alcuni amici per passare qualche ora di relax.

Il giovane sarebbe stato soccorso dal bagnino dell'hotel, sul posto anche i sanitari del 118 e l’elisoccorso che non hanno potuto far altro che constatare che fosse annegato. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, il magistrato di turno ha già disposto l'autopsia per capire la causa del decesso.