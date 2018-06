Un uomo è morto oggi a Canna, nel cosentino, cadendo da un'impalcatura. Dalle prime notizie, sembra che l'uomo, N.M. 70enne, stava eseguendo dei lavori alla sua abitazione, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è caduto trovando la morte.

Sul posto l'elisoccorso di Cosenza e i sanitari del 118 di Policoro (Matera). Purtroppo per il settantenne non c’è stato nulla da fare.