Il sostegno dei sindaci all’operato dell’Asp crotonese

Sergio Arena

“Non possiamo, da Sindaci attenti quali siamo verso i reali bisogni del Territorio, rimanere in silenzio e far finta di non aver letto il comunicato della Prossima Crotone, a nostro avviso ingiusto ed inopportuno nei confronti di Sergio Arena e della Direzione Generale dell’Asp crotonese”.

Così la controbattuta dei primi cittadini “fortemente convinti, del fatto che l’azione amministrativa della nuova Gestione Generale dell’intera Asp, abbia segnato un cambio di passo positivo e concreto”.

“Sergio Arena sta contribuendo a risollevare la sanità crotonese da livelli poco consoni, portando un ampio respiro ed una organizzazione più adeguata e decisamente migliore. Lo stesso Arena ha dimostrato, nel corso di questi anni, grande sensibilità e disponibilità, ma soprattutto competenza per come affronta i problemi del nostro territorio. A lui, ed al suo staff – concludono mentre annunciano un confronto con la Direzione generale - va tutta la nostra vicinanza ed il nostro sostegno”.