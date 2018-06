Soverato. La Capitaneria insegna agli studenti le regole della sicurezza in mare

Con l’approssimarsi della stagione estiva, la Guardia Costiera di Soverato, nella giornata di giovedì scorso, ha promosso una mattinata dedicata alla sicurezza in mare e all'educazione ambientale, per gli alunni delle prime tre classi della scuola elementare di Via Olimpia, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Soverato 1°”, e in collaborazione con la Sezione Calabria della Scuola Italiana Cani di Salvataggio (S.I.C.S.).

Il percorso educativo è iniziato con una conferenza, a cura dei militari della Guardia Costiera, coordinati dal Comandante, il Tenente di Vascello Claudia Palusci, sui principali compiti del Corpo delle Capitanerie, e sui principi di educazione civica marittima.

Tanti bambini hanno ascoltato attentamente l'illustrazione del decalogo del bagnante e le regole da adottare in barca ed in spiaggia per rapportarsi con il mare in sicurezza e per vivere sempre nel rispetto dell'ambiente e, in particolare, dell'ambiente marino.

Successivamente, gli alunni della scuola d’infanzia, insieme alle loro maestre, si sono trasferiti in riva al mare, dove hanno assistito alle esercitazioni di salvataggio con le unità cinofile.

Hanno così potuto osservare da vicino alcune simulazioni di recupero e salvamento di naufraghi, con l’impiego dei cani della S.I.C.S. e dei mezzi navali della Gc (un battello pneumatico B20 e la Motovedetta CP 769).

La Guardia Costiera di Soverato ha inoltre evidenziato l’importanza del numero Blu 1530, attivo 24 h su 24, su tutto il territorio nazionale, con il quale è possibile contattare gratuitamente la Guardia Costiera per segnalare le emergenze in mare.