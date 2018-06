Contrasto abusivismo edilizio, intesa interistituzionale a Corigliano

Il Commissario Prefettizio di Corigliano, il Prefetto Domenico Bagnato, ha firmato il protocollo per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica tra il Comune Unico, la Prefettura di Cosenza, la Regione Calabria e l’Aterp.

Il tutto per favorire l’integrazione e promuovere il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, contribuendo a costruire un nuovo sistema di welfare moderno in grado di rispondere alle esigenze della domanda abitativa, in particolar modo nei centri urbani esposti a fenomeni di marginalizzazione e degrado. Utilizzare correttamente il patrimonio abitativo pubblico per garantire la legittima fruizione agli aventi diritto. Prevenire e controllare il territorio per scongiurare fenomeni malavitosi e di microcriminalità. Affermare il principio di legalità e garantire i diritti di chi attende l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica.

È stato costituito un Tavolo Interistituzionale, composto da rappresentanti delle Forze di Polizia, funzionari tecnici ed amministrativi dell’Aterp Calabria, funzionari tecnici ed amministrativi e personale dei servizi sociali del comune, personale tecnico dell’Enel e delle società di gestione del gas, Vigili del Fuoco. Grazie a questo strumento si potranno condividere ed integrare le competenze dei diversi attori coinvolti e assicurare, attraverso meccanismi di collaborazione, una efficace e permanete azione di contrasto al fenomeno.

Il Tavolo Interistituzionale effettuerà una costante ricognizione delle condizioni di disagio e insicurezza abitativa; assicurerà il coordinamento con i servizi sociali del comune per l’accompagnamento di nuclei in reale stato di necessità; definirà modalità organizzative interne ai proprietari per ottimizzare la sorveglianza e individuare le nuove occupazioni al fine di attivare efficacemente la collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi sociali comunali.