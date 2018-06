Omicidio 16enne a Vibo, presunto autore condannato a 14 anni

Quattordici anni di reclusione per il ragazzo di 16 anni accusato di aver ucciso il 29 maggio 2017 il coetaneo Francesco Prestia Lamberti a colpi di pistola. Il Tribunale dei minori di Catanzaro ha infatti condannato il giovane, la cui pena ha tenuto conto di uno sconto per via della scelta del rito abbreviato da parte dei difensori Giuseppe Monteleone e Gianfranco Giunta. Il Tribunale ha infatti riconosciuto le attenuanti generiche e quelle legate alla minore età.

Mentre l'accusa aveva chiesto 16 anni. Il movente del fatto di cronaca sarebbe la contesa per una ragazzina. Oltre all'omicidio aggravato dai futili motivi, all'imputato - reo confesso – sono stati contestati anche alcuni pestaggi ai danni di altri coetanei, fino alla minacce con una pistola nei confronti di un ragazzo di 19 anni che aveva assistito al delitto.