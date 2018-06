Pd: “La Prossima Crotone pensa di coprire i propri limiti denigrando gli altri”

Sergio Arena

Per il Partito democratico l’attacco che La Prossima Crotone ha fatto nei confronti dell’Asp pitagorica è stato strumentale per “di avviare ad arte una stagione denigratoria e di basso profilo”.

Per il Pd di Crotone l’interesse principale sarebbe “il ritorno nell’Asp” per “rimettere le mani sull’azienda come in passato e con dannosi risultati. Ed il tutto capita, guarda caso, proprio nel momento più difficile e di maggiore difficoltà della tenuta amministrativa della Prossima Crotone”.

Per il Pd l’attacco sarebbe stato ordito “in un momento di difficoltà amministrativa”, perché usato “unico strumento in grado di poter far tornare attrattivo il loro movimento sarebbe quello di un ritorno a gestire l’Asp di Crotone. Non ci sarebbe altra motivazione alla base e non capiamo proprio perché attaccare l’operato di Arena, al quale va tutta la nostra solidarietà e sostegno, quando è sotto gli occhi di tutti il cambio radicale e migliore nella gestione dell’azienda ospedaliera da parte della Direzione Generale. E non capiamo nemmeno come mai questa strumentalizzazione parta dalla Prossima Crotone, che insieme ai suoi alleati è forza di maggioranza in seno al Consiglio Regionale, verso una scelta coraggiosa ed azzeccata del Presidente Oliverio e della sua Giunta nel puntare sull’esperienza e la professionalità di Arena insieme al suo staff”.

“E’ inaccettabile che una forza politica si dice sostenitrice dell’azione di governo regionale per poi strumentalizzarne la stessa governance alla pari di chi fa gossip mediatico – populista ogni giorno, momento figlio dei tempi moderni ma che richiede un forte senso di responsabilità da parte di chi intende amministrare la cosa pubblica a favore della collettività piuttosto che sulla base di interessi personali. Tra l’altro la smettano di dire falsità riguarda una nomina, quella di Arena, più volte chiarito dalla Presidenza regionale quanto legittima e nel pieno rispetto di norme e della legge”.

Per questo il Pd invita “la Prossima Crotone a recarsi nell’ospedale, tra la gente e non solo nelle stanze del potere, per percepirne la perfetta riorganizzazione e la migliore gestione, più attenta ed oculata anche nelle finanze. Il Partito Democratico considera la scelta fatta a suo tempo dal Presidente Oliverio, di puntare su Sergio Arena e la sua squadra, positiva ed utile a migliorare l’ASP crotonese”.

E poi la difesa della dirigenza dell’Asp: “siamo convinti che l’attuale gestione, brillante, trasparente e con ottimi risultati riconosciuti, con il sostegno della Giunta Regionale e del Presidente Oliverio, possa continuare a dare quelle risposte necessarie che da anni i cittadini di questo territorio attendono. Puntando ulteriormente a ridurre il flusso dell’emigrazione sanitaria, e continuando a migliorare la qualità di ogni servizio già presente all’interno della struttura ospedaliera”.

E infine la promessa: il Partito Democratico “sarà a fianco della scelta del Governo Regionale e della Direzione Provinciale dell’ASP, continuando a dare il proprio contributo per una crescita ulteriore dei servizi sanitari dell’intero crotonese”.