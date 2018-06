Lamezia, pedone investito da un’auto vicino l’ospedale

Stava passeggiando tranquillamente, quando è stato investito da un’auto. È successo a Lamezia Terme, dove questa mattina un uomo anziano è stato investito nelle vicinanze dell’ospedale cittadino. L’uomo, di circa 70 anni, è stato subito portato al Pronto soccorso ed è stato ricoverato in codice rosso.

Il conducente dell’auto si è fermato per soccorrere l’anziano. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i primi rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, su cui sono in corso gli accertamenti.