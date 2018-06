Collegamento con l’aeroporto di Lamezia, stazione, Germaneto e Catanzaro Lido

Si è tenuto ieri un incontro tra i dirigenti dei dipartimenti programmazione e infrastrutture - lavori pubblici - Mobilità, il Commissario e il Segretario della Città di Lamezia Terme, accompagnati da rappresentanti tecnici, al fine di discutere dello stato delle procedure afferenti la realizzazione dell’intervento “Collegamento multimodale Aeroporto di Lamezia – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido”.

I rappresentanti dell’Amministrazione Regionale hanno ricordato che il suddetto intervento è previsto in un Protocollo d’Intesa sottoscritto, dal Presidente della Regione Calabria Oliverio e dall’Amministratore Delegato di RFI Gentile, in data 18 ottobre 2016, e che l’intervento è finanziato, tra l’altro, con risorse del Contratto di Programma RFI e con fondi del POR 14/20. L’importo previsto per l’intervento è di circa 150 M€.

Sono state illustrate le opere previste nello studio di fattibilità redatto da RFI in condivisione con la Regione. In particolare si è evidenziata la scelta riguardante il tracciato ferroviario Catanzaro Lido – Germaneto – Lamezia Terme Centrale, che consiste sostanzialmente nella velocizzazione ed elettrificazione dell’esistente tracciato. Si è poi illustrata la modalità di collegamento attraverso il sistema people mover dalla stazione di Lamezia Terme Centrale all’Aeroporto.

Il Commissario ha apprezzato le soluzioni proposte dalla Regione e si è detto disponibile a sottoscrivere un Accordo finalizzato alla rapida esecuzione e realizzazione delle opere previste in progetto che ha indubbie ricadute positive sul territorio urbano della Città di Lamezia Terme. Inoltre si è concordato che la Regione illustri le proposte progettuali dell’intervento in un apposito incontro da tenersi nel mese di giugno presso la Città di Lamezia Terme.