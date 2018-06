Nove lavoratori in nero nel crotonese, sotto la lente ristorazione e cantieri edili

Bar, ristoranti, strutture turistiche ma anche cantieri edili: sono queste le attività che l’Ispettorato del lavoro insieme al nucleo specializzato dei carabinieri e gli uomini della questura, stanno attenzionando in tutto il crotonese non solo in questi giorni ma continueranno ancora a farlo per l’estate in corso.

L’operazione si chiama “Albachiara” e mira sostanzialmente ad infliggere un duro colpo soprattutto al fenomeno del lavoro nero.

Proprio in quest’ambito, e durante una serie di controlli eseguiti in un'attività di ristorazione e in due diversi cantieri edili, che sono attivi in tre comuni della provincia, sono stati scoperti in tutto proprio 9 lavoratori senza contratto.

Le attività imprenditoriali sono state sospese e sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 33mila euro oltre alla contestazione di violazioni di natura penale, multe per 6500 euro e la denuncia dei titolari.

Gli investigatori stanno eseguendo di conseguenza delle verifiche per appurare, relativamente alle aziende edili, le eventuali responsabilità dei committenti i lavori e dei coordinatori della sicurezza.