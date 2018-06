Spacciava banconote false insieme alla sua banda, arrestata romena

Una romena di 27 anni, D.L.M., è stata arrestata dai Carabinieri di Corigliano Calabro in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica. La donna è accusata di spendita e detenzione di monete contraffatte e ricettazione in concorso.

I militari di Corigliano Scalo e i colleghi di Rosario Valanidi hanno svolto, nei mesi scorsi, una scrupolosa indagine per risalire agli autori di diversi episodi di spendita di banconote false, avvenuti nel mese di settembre 2017 a Reggio Calabria.

L’attività investigativa ha portato a scoprire che la donna, dopo essersi recata a Reggio insieme al convivente, R.G., 32 anni, coriglianese, con diversi precedenti specifici, aveva acquistato della merce in diversi esercizi commerciali della zona, pagando con denaro falso.

In alcuni casi i titolari si erano però accorti in tempo dell'alterazione del denaro. I colpi sono stati perpetrati fra il 9 e l'11 settembre scorsi, con la complicità anche di una terza persona, identificata in M.F., settantenne, cosentino ma residente a Corigliano.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze fornite dagli esercenti truffati, è stata identificata l'auto con cui si muoveva la banda, che risultò essere stata noleggiata da una ditta di Taurianova. I carabinieri hanno poi potuto identificare tutte le persone coinvolte.