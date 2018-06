Giunta camerale, definite nomine del Comalca e regolamentazione dei rifiuti

È stato definito il oggi pomeriggio dalla Giunta dell’ente camerale, il cronoprogramma che punterà a “rilanciare il ruolo della provincia di Catanzaro nel panorama calabrese e che consentirà alle imprese del territorio di diventare traino in un complessivo progetto di ridefinizione dell’immagine delle città di Catanzaro e Lamezia Terme e dei principali centri urbani della provincia” - ha spiegato il presidente della Cciaa, Daniele Rossi.

Nelle prossime settimane saranno illustrati due importanti progetti su cultura, pesca e turismo, settori che la Cciaa di Catanzaro ritiene strategici. La Giunta ha proceduto poi alla nomina dei rappresentanti camerali in seno al Consiglio di amministrazione del Comalca: Walter Placida, Fortunato Roberto Palmieri e Stefania Oliverio. “A loro – ha sottolineato Rossi – vanno i migliori auguri di buon lavoro. Ho ricoperto in passato il ruolo di presidente del Consorzio mercato agroalimentare e so bene quanto sia impegnativa la gestione. Abbiamo scelto professionisti eccellenti che sapranno lavorare al meglio”.

Altro tema affrontato, quello delle tariffe per l’adesione al servizio di Infocamere ‘Libri digitali’, il portale delle Camere di commercio italiane che consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente in modo semplice ed efficace i libri d'impresa (libri sociali e contabili). In coda all’ordine del giorno esaminate le richieste di compartecipazione progettuale, contributi e patrocini pervenute alla Camera di Commercio.

Al termine della riunione la Giunta ha incontrato l’assessore all’Ambiente del Comune di Catanzaro, Domenico Cavallaro. Tema al centro dell’incontro, a cui hanno preso parte anche diversi consiglieri camerali, la nuova regolamentazione attinente alla raccolta dei rifiuti e al corretto posizionamento dei carrellati condominiali su suolo pubblico che ha suscitato preoccupazione tra i commercianti della città di Catanzaro.