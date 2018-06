Effettuavano lavori ad abitazione senza permessi, denunciati in 4

In un area sottoposta a vincolo paesaggistico, i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Bagaladi hanno scoperto dei lavori in corso alla tettoia di un’abitazione in assenza di permesso.

Per il suddetto reato i Carabinieri hanno deununciato in stato di libertà 4 persone del posto P.C., 87enne, T.M.G., 54enne, V.D., 54 enne e S.N.S, 38enne, rispettivamente in qualità di mandante dei lavori, progettista e rappresentanti della impresa appaltatrice.