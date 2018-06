Trattore in fiamme sulla SS18, deviata la viabilità

A causa di un trattore in fiamme, il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore' al km 424,350 nel territorio comunale di Pizzo in provincia di Vibo Valentia.

Il mezzo agricolo stava trasportando un rimorchio carico di balle di fieno quando, per cause ancora sconosciute, ha preso fuoco.



Sul posto è presente il personale di Anas, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi.

I veicoli diretti a Reggio Calabria vengono deviati al km 423,000 sulla ex statale 522 mentre quelli diretti a Salerno sono deviati al km 530,000 sulla statale 522.