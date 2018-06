Turismo. Trepidò, apre ad agosto lo sportello di assistenza medica

L’assessore alle politiche sanitarie Giuseppe Carioti ribadisce l’impegno dell’Esecutivo Belcastro nel cercare di garantire servizi essenziali, soprattutto per far fronte all’afflusso turistico comunica l’istituzione di uno sportello di assistenza medica in località Trepidò, per il mese di agosto.

I medici che intendono partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio possono comunicare la propria disponibilità entro le ore 13 dell’8 luglio, inviando una mail con allegato il curriculum all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure recandosi all’ufficio protocollo.