Shopping con monete false, arrestata 27enne

Ha effettuato numerosi acquisti con delle banconote false: così L.D.M., 27enne residente a Corigliano Calabro, è finita agli arresti domiciliari.

La donna è accusata di aver fatto shopping, con la complicità del convivente e di un altro uomo, in diversi negozi a Reggio Calabria. Nota alle forze dell'ordine la 27enne è stata arrestata dai carabinieri che hanno eseguito una ordinanza del Tribunale del capoluogo in cui le si contesta la spendita e detenzione di monete contraffatte e la ricettazione in concorso.

La 27enne, nel settembre scorso, avrebbe acquistato diversa merce in vari negozi cittadini pagando con banconote false e ricevendo anche il resto in denaro, ovviamente non contraffatto.

Ad attendere la donna all'uscita delle varie attività c'erano il convivente trentaduenne, italiano, ed un anziano 70enne. Utili per risalire all'identità dell’arrestata si sono rivelate le immagini della videosorveglianza e alcune testimonianze.