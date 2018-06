Focus ‘ndrangheta area. Sequestrato un autolavaggio a Palmi

Era senza autorizzazione per le acque reflue industriali, e per questo l’autolavaggio controllato dagli agenti del Commissariato di Palmi è stato sequestrato. Nel corso di servizi per Focus ‘ndrangheta area tirrenica, gli agenti hanno fatto con personale della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro diversi controlli per contrastare il lavoro nero.

Così a Palmi è stato sequestrato l’autolavaggio, e il titolare è stato denunciato in stato di libertà per aver installato un sistema di videosorveglianza senza avere la prescritta autorizzazione.

A Taurianova, personale del Commissariato ha controllato un esercizio pubblico presso cui vi erano installati apparecchi di gioco per verificare il rispetto della normativa a tutela dei minori e per l’accertamento del possesso dei prescritti titoli autorizzativi e ha effettuato 4 controlli presso abitazioni di detentori di armi per verificare l’idoneità dei luoghi di detenzione e la regolarità delle armi e munizioni detenute.