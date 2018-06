A fuoco un cantiere a Lido, la matrice è dolosa. Panico tra gli abitanti

Panico ieri sera tra gli abitanti della zona di via Stretto Antico, nel quartiere lido di Catanzaro, dove un incendio è divampato nel cantiere di uno stabile in costruzione difronte alla Scuola Media Casalinuovo.

Fortunatamente non si sono registrate persone ferite o intossicate ma le fiamme hanno avvolto un container che è utilizzato come deposito di attrezzature e di vario materiale.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale del capoluogo che oltre a spegnere l’incendio hanno effettuato tutte le verifiche del caso.

Dalle prime valutazioni dei tecnici il rogo sarebbe di natura dolosa: sono comunque ancora in corso altri accertamenti per stabilire le cause con cortezza.