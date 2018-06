Ha ucciso il marito a Riace con l’aiuto dell’amante. Condannata

Ventotto anni fi reclusione per Sabrina Marziano. È la decisione del Tribunale di Locri che ha codnannato la donna per concorso in omicidio del marito Ernesto Ienco. L’assise ha quindi confermato la teoria della Procura, portata in dibattimento dal sostituto procuratore Vincenzo Toscano.

L’uomo è stato ucciso il 25 settembre del 2015, mentre si trovava sull’uscio della sua abitazione, in Contrada da Iannin. Il piano sarebbe stato portato avanti dalla moglie e dall’amante di lei: Agostino Micelotta, già condannato in primo grado a 16 anni con rito abbreviato. La corte per lei ha inoltre deciso di sospendere alla donna la responsabilità genitoriale.