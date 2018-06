Sradicate 170 piante di kiwi, cooperativa Valle del Marro ancora nel mirino

Cento 70 piante di kiwi che erano messe a dimora una settimana sono state rubate lo scorso primo giugno dai campi della cooperativa Valle del Marro. Un altro atto intimidatorio seguito al furto di 300 piante lo scorso 28 marzo, il tutto in un terreno confiscato alla cosca Molè a Sovereto di Gioia Tauro.

Si tratta del terzo episodio in appena due mesi, l'ennesimo attacco mafioso per impedire la coltivazione di quel terreno che qualcuno vuole non diventi simbolo di riscatto. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro.

Ignoti si sono recati nel kiweto in località Sovereto di Gioia Tauro estirpando 170 piantine che erano state ricollocate da poco dopo il furto precedente. Solidarietà è stata espressa dal Goel e da avviso pubblico.