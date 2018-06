Controlli del territorio, trovate 1000 piante di canapa

Mille piantine di canapa indiana sono state trovate dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Le piante, sono state trovati 5 semenzai in polistirolo in contrada Petrulluso di Rosarno e poi sono state sequestrate e saranno successivamente trasmesse al RIS di Messina per le analisi del caso. È successo durante un servizio di controllo del territorio in cui sono state impiegate 200 pattuglie delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, sono state controllate complessivamente 746 persone e 523 veicoli, eseguite 42 perquisizioni domiciliari e personali, e elevate sanzioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale per oltre 10 mila Euro.

A Rizziconi, invece, la Stazione ed i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno rinvenuto, all’interno del cortile di un’abitazione disabitata, 14 piante di canapa indiana della varietà “cannabis indica” dell’altezza media di 30 cm circa in perfetto stato vegetativo, che sono state campionate e sottoposte a sequestro penale.

I militari della Compagnia di Gioia Tauro, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno passato al setaccio delle abitazioni alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Taurianova hanno arrestato, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, D.F., 32enne, già noto alle forze dell’ordine, già affidato in prova, e recluso nel carcere di Reggio Calabria–Arghillà, per violazione delle norme dei soggetti affidati in prova.