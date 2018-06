Patti per a sicurezza urbana: altri 9 sindaci firmano a Cosenza

Sottoscritti questa mattina dal Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao e dai Sindaci dei Comuni di Acquaformosa, Rende, Roggiano Gravina, Rose, Rota Greca, San Donato di Ninea, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese e Scalea i Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana.

Per i comuni firmatari si tratta di un importate strumento per la promozione della sicurezza urbana e per la realizzazione di forme sempre più efficaci ed incisive di controllo delle aree e delle attività a rischio di illegalità e di degrado.

I Patti, stipulati secondo un impianto delineato dal Legislatore e definito con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2018, rappresentano un segnale importante che vuole testimoniare la vicinanza dello Stato alle comunità locali in quanto attività finalizzata al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria che destano maggiore allarme sociale.

Con la sottoscrizione degli importanti documenti pattizi i comuni potranno presentare uno specifico progetto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree individuate nel proprio territorio maggiormente interessate da situazioni di particolare criticità.