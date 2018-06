Cosenza: agente di Polizia si spara in caserma, è morto

Un agente della Polizia stradale, di 40 anni si è sparato un colpo di pistola al torace con l’arma d'ordinanza.

Il fatto è avvenuto questa mattina a Cosenza, nella caserma di via Popilia. L'uomo è adesso ricoverato, in gravi condizioni ed in prognosi riservata, nell’ospedale Annunziata.

Sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico è deceduto in ospedale. Il poliziotto, secondo i primi riscontri, si sarebbe volutamente tolto la vita. L’agente pare fosse originario di Crotone.

(Ultimo aggiornamento h 14:45)