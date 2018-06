“Il Fumetto nelle scuole”, a Sellia la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici

Un concorso voluto con determinazione dal Comune di Sellia in collaborazione con il Museo del fumetto, il MuSeBa, il Parco avventura “Avventure in Borgo”, ed i volontari del Servizio Civile del Centro Studi Futura per promuovere nelle scuole il rispetto e la tutela dell’ambiente e della natura.

La cerimonia di premiazione per la classi risultate vincitrici del concorso “Fumetto nelle Scuole” alla sua prima edizione si è tenuta martedì scorso, alla presenza del sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, del vice-sindaco Domenico Coppoletta, del consigliere Franco Gallo, del direttore del Parco Avellino Costa, del responsabile del Museo del Fumetto Pier Luigi Bonizzi, e dei volontari del servizio civile .

Ad aggiudicarsi il primo premio la classe I sezione A della scuola secondaria di primo grado di Soveria Simeri con il fumetto dal titolo “Pet e Gaby” coordinata dalla docente Antonella Miliè. Seconda classificata la classe IV della scuola primaria di Simeri Crichi coordinata dalle insegnanti Amelio Filomena e Sgro Filomena con il fumetto dal titolo “I due Cummari”. Terza Classificata classe V della scuola primaria di Petronà coordinata dalla docente Rizzuti Palma con il fumetto intitolato “Gli animali si ribellano”.

Prima della premiazione i ragazzi hanno avuto modo di visitare il Museo del Fumetto di Sellia curato dal signor Pier Luigi Bonizzi, al cui interno si trova una vastissima collezione di fumetti oltre che una mostra permanente sul fumetto italiano dal 1900 ai nostri giorni. La visita delle classi è poi proseguita al Museo dei Bambini, dedicato all’Agricoltura ed all’Ambiente ed agli Opifici Storici. Ricordiamo che Sellia ha una originale rete museale denominata SMOSS (Sistema dei Musei e degli Opifici Storici di Sellia) che fa del paese il comune europeo con maggior numero pro capite di contenitori museali.

Completata la visita del Borgo e dei suoi Musei i ragazzi sono stati condotti con un servizio navetta presso il parco “Avventure in Borgo”, luogo caratterizzato da una vista mozzafiato sul mar Ionio, dove è avvenuta la cerimonia di premiazione. Durante la premiazione il sindaco ha voluto ringraziare gli studenti delle scuole della Presila che hanno partecipato a questo importante progetto la cui manifestazione conclusiva si è tenuta nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Non è un caso - ha dichiarato il sindaco Zicchinella - che questa cerimonia si sia organizzata presso il Parco Avventura di Sellia. In questo bellissimo sito, che oggi ospita questo grande attrattore turistico regionale nel settore dello sport avventura, pochi anni fa, si trovava una discarica a cielo aperto. Abbiamo pensato bene di recuperare questo importante sito dal grande valore paesaggistico e di dargli la giusta destinazione che meritava”. Dello stesso tenore le parole del direttore del parco, Avellino Costa, la cui società ha offerto i premi in coupon di ingresso per la fruizione del parco.