Riparte a Crotone lo sportello informativo “tedesco, turismo e lavoro”

Dal 7 giugno 2018 riparte lo sportello informativo “tedesco, turismo e lavoro”. Ogni giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, a Crotone, presso la sede della Pro Loco, in via Molo Sanità n. 2 (di fronte la Lega Navale) si offriranno gratuitamente informazioni sulle opportunità di lavoro per chi conosce la lingua tedesca.

Come è noto, il tedesco è la lingua del primo partner commerciale dell’Italia: la Germania. Lo sportello offre utili suggerimenti sul come trovare, soprattutto attraverso internet, offerte di lavoro in Germania, Austria, Svizzera ed Italia. In Italia, ed anche in Calabria, soprattutto nel mondo del turismo c’è un significativo incremento delle offerte di lavoro soprattutto per chi conosce la lingua di Goethe. Questo perché, a causa delle turbolenze del Medio Oriente, il turismo di lingua tedesca è fortemente cresciuto anche in Calabria. I turisti di lingua tedesca provenienti da Germania, Austria e Svizzera, sono per numero di presenze, il gruppo straniero più numeroso in Italia. Lo sportello “tedesco e lavoro” è gestito dall’associazione Amici del tedesco.

Lo sportello offre anche utili informazioni su borse di studio per chi intende studiare nei paesi di lingua tedesca. Da non dimenticare infine che il tedesco è anche lingua ufficiale in Alto Adige e che Bolzano è la provincia con il maggior tasso di occupazione in Italia.