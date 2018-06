Centri per l’Impiego: raggiunta l’intesa tra Regione e Sindacati

Grande soddisfazione esprimono le OO.SS. FP CGIL, CISL FP E UIL FPL per l’intesa raggiunta a favore dei dipendenti dei Centri per l’Impiego della Calabria. Si è svolto ieri, infatti, presso la Cittadella di Catanzaro il tavolo tecnico risolutivo tra la Regione Calabria e le OO.SS. al fine di definire il passaggio dei Centri per l’Impiego all’Ente Regione, così come disposto dalla Legge di Bilancio, rispettando la data fissata del prossimo 30 giugno 2018.

Si è registrata ampia apertura da parte degli Assessori al Bilancio, Personale e Lavoro, Mariateresa Fragomeni e Angela Robbe, che hanno dimostrato disponibilità a voler concludere la vertenza ed a dare soddisfazione alle richieste dei lavoratori rappresentati dalle OO.SS.. Presenti, inoltre, all’incontro i Direttori Generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti Risorse Umane, Lavoro e Bilancio che con i loro interventi hanno consentito di giungere alla risoluzione della vicenda.

Si è trattato di un incontro molto importante per la funzione pubblica e per il futuro di tanti lavoratori, che aspettavano da tempo risposte certe e concrete. Erano ormai mesi che si discuteva del passaggio dei CPI in capo alla Regione, con relativo trasferimento non solo delle funzioni e dei servizi ma anche del personale. Gli obiettivi della vertenza sono stati così raggiunti grazie all’impegno e alla determinazione dei neo Assessori e dei Dirigenti regionali, che in questi mesi hanno lavorato assiduamente per definire al meglio tutti i passaggi necessari al fine di consentire la concretizzazione di quanto disposto dalla normativa nazionale. Le parti hanno condiviso un cronoprogramma concordando i seguenti punti e date:

- 11 giugno ore 14.30 incontro con le OO.SS. per definire il piano di fabbisogno del personale e il conseguente piano assunzionale;

- dal 1 luglio i dipendenti dei Centri per l’impiego delle Province/Città Metropolitana passeranno nei ruoli regionali senza novazione del contratto con conseguente applicazione del contratto decentrato 2018 del personale della Regione Calabria;

- dal 5 luglio estensione orario di lavoro dei lavoratori part-time a 32 ore nelle more della risposta al quesito che la Regione ha assicurato invierà alla Funzione Pubblica circa la disponibilità di incremento ulteriore, senza ripercussioni sui vincoli assunzionali;

- 18 giugno convocazione Giunta Regionale per l’approvazione della delibera inerente il piano del fabbisogno del personale;

- entro giugno ricalcolo per la costituzione del fondo risorse decentrate;

- settembre/ottobre pubblicazione manifestazione d’interesse per avvio stabilizzazione dei 69 precari;

- necessità di accertare ancora le spese di funzionamento data l’assenza di comunicazioni puntuali da parte di alcune amministrazioni provinciali.

Auspichiamo – scrivono le OO.SS. in una nota - che al trasferimento segua anche una riorganizzazione ed una incrementazione dei servizi così da poter dar risposte più concrete ai cittadini e riconoscere la giusta dignità di lavoratori a tutti i dipendenti da anni impegnati nelle Politiche Attive per il Lavoro. A tal proposito considerata la manifesta disponibilità delle parti a concludere in tempi celeri la partita si augura si possa dare ancora più respiro ai precari dei Cpi di Reggio Calabria e Crotone accelerando i tempi di pubblicazione dell’Avviso per la stabilizzazione e a tutti i lavoratori part-time l’incremento delle ore fino al full-time prima della pausa estiva.